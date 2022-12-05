Число жертв обстрела Алчевска со стороны ВСУ увеличилось до десяти

Десять человек погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Алчевска в ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции Андрей Марочко в телеграм-канале.

"По состоянию на 14:00 в результате обстрела из HIMARS общежития в Алчевске число погибших возросло до десяти, 24 человека ранены", — написал он.