Число жертв обстрела Алчевска со стороны ВСУ увеличилось до десяти
Последствия обстрела Алчевска со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Администрация города АлчеVска
Десять человек погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины города Алчевска в ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции Андрей Марочко в телеграм-канале.
"По состоянию на 14:00 в результате обстрела из HIMARS общежития в Алчевске число погибших возросло до десяти, 24 человека ранены", — написал он.
Ранее сообщалось о девяти погибших. Напомним, ВСУ нанесли удар по Алчевску из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS около шести утра. По данным мэра Альберта Апшева, по городу было выпущено шесть ракет, атака пришлась на три общежития Донбасского государственного университета (ДонГТИ).