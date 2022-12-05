США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, включая танки

По данным издания, выгрузка техники происходит в рамках программы Atlantic Resolve, которая стартовала в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В числе прибывшей в Польшу техники также танки Bradley, бронетранспортёры М113, ряд других машин и грузовиков. При этом в январе ожидается прибытие более крупной партии военной техники из США.