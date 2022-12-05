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5 декабря, 12:27

США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, включая танки

Wyborcza: США перебросили около 700 боевых машин в Польшу

США перебросили в Польшу около 700 различных боевых машин, в числе которых танки Abrams. Такие данные приводит газета Wyborcza.

"В порту Гдыни идёт разгрузка военной техники для 1-й пехотной дивизии Армии США. Среди транспортных средств находятся танки M1 Abrams. На борту корабля Integrity прибыло около 700 машин различных типов", — отмечается в публикации.

По данным издания, выгрузка техники происходит в рамках программы Atlantic Resolve, которая стартовала в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В числе прибывшей в Польшу техники также танки Bradley, бронетранспортёры М113, ряд других машин и грузовиков. При этом в январе ожидается прибытие более крупной партии военной техники из США.

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Артур Белкин

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