Один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в доме в Воронежской области

В трёхэтажном жилом доме в Кантемировке Воронежской области разгерметизировался газовый баллон, в результате случившегося пострадал один человек. Об этом говорится в заявлении регионального правительства в телеграм-канале.

"В здании выбито несколько стёкол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Пострадавшему в Кантемировке мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался сам", — сказано в сообщении.

Власти подчеркнули, что причиной инцидента является бытовая ситуация. Руководство региона контролирует развитие ситуации и поддержит жителей дома. По данным представителя дежурной смены ЕДДС Кантемировского района, в помещении всего шесть квартир. В беседе с ТАСС она отметила, что все жильцы были эвакуированы. При этом открытого горения после разгерметизации баллона не зафиксировано.