Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 12:27

Один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в доме в Воронежской области

В трёхэтажном жилом доме в Кантемировке Воронежской области разгерметизировался газовый баллон, в результате случившегося пострадал один человек. Об этом говорится в заявлении регионального правительства в телеграм-канале.

"В здании выбито несколько стёкол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Пострадавшему в Кантемировке мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался сам", — сказано в сообщении.

Власти подчеркнули, что причиной инцидента является бытовая ситуация. Руководство региона контролирует развитие ситуации и поддержит жителей дома. По данным представителя дежурной смены ЕДДС Кантемировского района, в помещении всего шесть квартир. В беседе с ТАСС она отметила, что все жильцы были эвакуированы. При этом открытого горения после разгерметизации баллона не зафиксировано.

Газовый баллон, взорвавшийся в Нижневартовске, житель дома готовил для рыбалки

Газовый баллон, взорвавшийся в Нижневартовске, житель дома готовил для рыбалки

Ранее Лайф писал, что взрыв газа произошёл в жилом доме в городе Заволжье в Нижегородской области, начался пожар. Инцидент произошёл сегодня около десяти часов утра.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров