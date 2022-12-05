СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки о ВС РФ по заказу США

ГСУ Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике, который распространял фейки об Армии РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения в отношении Хиральдо Сарая в виде заключения под стражу. Указывается, что уголовное дело правоохранители возбудили по материалам Службы контрразведки ФСБ России. Следствие установило, что с 5 марта по 9 апреля 2022 года колумбиец, имея вид на жительство в РФ, в составе организованной группы с людьми, руководившими им из-за рубежа, за деньги обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из ТЦ Москвы мобильных устройств. Так, иностранец удалённо рассылал россиянам заведомо ложные сообщения о действиях ВС России, в том числе об убийствах мирного населения.

Следствие изучило изъятые из тайника обвиняемого предметы, документы, мобильную и иную технику, исследовало его переписку с другими фигурантами дела из южноамериканской страны. Группа действовала в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), которая связана с госагентством Штатов по международному развитию. Правоохранители наложили арест на деньги и цифровые финансовые активы, а других фигурантов объявили в розыск.