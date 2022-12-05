Гроссмейстер Карпов заявил, что мог попасть в больницу после встречи с "нехорошими людьми"
Гроссмейстер и депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов заявил, что не помнит, из-за чего и как он попал в больницу. Шахматист считает, что это могло случиться после встречи с "нехорошими людьми".
"Не знаю, что со мной случилось, надо будет разобраться в обстоятельствах. Думаю, кто-то меня встретил из нехороших людей", — приводит РИА "Новости" его слова.
Карпов отметил, что в настоящее время чувствует себя нормально. Столичные врачи, по его словам, оказали всю необходимую помощь.
Напомним, что гроссмейстер Карпов неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости.
ТАСС / Сергей Фадеичев