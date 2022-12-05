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Регион
Опубликовано 5 декабря 2022, 15:52

Гроссмейстер Карпов заявил, что мог попасть в больницу после встречи с "нехорошими людьми"

Гроссмейстер и депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов заявил, что не помнит, из-за чего и как он попал в больницу. Шахматист считает, что это могло случиться после встречи с "нехорошими людьми".

"Не знаю, что со мной случилось, надо будет разобраться в обстоятельствах. Думаю, кто-то меня встретил из нехороших людей", — приводит РИА "Новости" его слова.

Карпов отметил, что в настоящее время чувствует себя нормально. Столичные врачи, по его словам, оказали всю необходимую помощь.

Гроссмейстера Карпова выписали из больницы
Гроссмейстера Карпова выписали из больницы

Напомним, что гроссмейстер Карпов неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Исакова
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