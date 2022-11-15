Гроссмейстера Карпова выписали из больницы
Гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов выписан из больницы. Информацию об этом Лайфу подтвердили его супруга Наталья Буланова и президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.
"Очень этому рад. У меня деталей нет, могу только подтвердить, что выписали. [Карпов] дома, улыбается. Всё в порядке", — рассказал Лайфу Дворкович.
Супруга Анатолия Евгеньевича добавила, что гроссмейстер передаёт всем привет.
Напомним, что гроссмейстер Карпов неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости.
ТАСС / Михаил Терещенко