Гроссмейстера Карпова выписали из больницы

Гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов выписан из больницы. Информацию об этом Лайфу подтвердили его супруга Наталья Буланова и президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

"Очень этому рад. У меня деталей нет, могу только подтвердить, что выписали. [Карпов] дома, улыбается. Всё в порядке", — рассказал Лайфу Дворкович.

Супруга Анатолия Евгеньевича добавила, что гроссмейстер передаёт всем привет.