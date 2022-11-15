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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 18:21

Гроссмейстера Карпова выписали из больницы

Гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов выписан из больницы. Информацию об этом Лайфу подтвердили его супруга Наталья Буланова и президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

"Очень этому рад. У меня деталей нет, могу только подтвердить, что выписали. [Карпов] дома, улыбается. Всё в порядке", рассказал Лайфу Дворкович.

Супруга Анатолия Евгеньевича добавила, что гроссмейстер передаёт всем привет.

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Напомним, что гроссмейстер Карпов неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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