Парламент Монголии поддержал предложение об объявлении режима ЧП в Улан-Баторе

Депутаты Парламента Монголии поддержали предложение кабмина об объявлении чрезвычайного положения (ЧП) в монгольской столице Улан-Баторе, где не утихают массовые протесты на фоне скандала с пропажей угля. Об этом сообщает портал News.mn.

"Большинство членов Парламентской ассамблеи проголосовали за объявление ЧП, теперь собирается Совет национальной безопасности, и президент имеет законные полномочия издать указ об объявлении ЧП", — говорится в сообщении.

Согласно закону, президент Монголии должен рассмотреть соответствующий вопрос в течение 12 часов. К слову, если в Улан-Баторе будет введено ЧП, то полицейские получат право на подавление массовых беспорядков.