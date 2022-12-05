Парламент Монголии поддержал предложение об объявлении режима ЧП в Улан-Баторе
Депутаты Парламента Монголии поддержали предложение кабмина об объявлении чрезвычайного положения (ЧП) в монгольской столице Улан-Баторе, где не утихают массовые протесты на фоне скандала с пропажей угля. Об этом сообщает портал News.mn.
"Большинство членов Парламентской ассамблеи проголосовали за объявление ЧП, теперь собирается Совет национальной безопасности, и президент имеет законные полномочия издать указ об объявлении ЧП", — говорится в сообщении.
Согласно закону, президент Монголии должен рассмотреть соответствующий вопрос в течение 12 часов. К слову, если в Улан-Баторе будет введено ЧП, то полицейские получат право на подавление массовых беспорядков.
Как сообщал Лайф, в Монголии массовые протесты против коррупционеров, которые начались накануне, переросли в попытку захвата Дворца правительства в Улан-Баторе. Беспорядки вспыхнули якобы из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай.
Twitter / CyclistAnons