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5 декабря, 14:33

Парламент Монголии поддержал предложение об объявлении режима ЧП в Улан-Баторе

Депутаты Парламента Монголии поддержали предложение кабмина об объявлении чрезвычайного положения (ЧП) в монгольской столице Улан-Баторе, где не утихают массовые протесты на фоне скандала с пропажей угля. Об этом сообщает портал News.mn.

"Большинство членов Парламентской ассамблеи проголосовали за объявление ЧП, теперь собирается Совет национальной безопасности, и президент имеет законные полномочия издать указ об объявлении ЧП", — говорится в сообщении.

Согласно закону, президент Монголии должен рассмотреть соответствующий вопрос в течение 12 часов. К слову, если в Улан-Баторе будет введено ЧП, то полицейские получат право на подавление массовых беспорядков.

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Как сообщал Лайф, в Монголии массовые протесты против коррупционеров, которые начались накануне, переросли в попытку захвата Дворца правительства в Улан-Баторе. Беспорядки вспыхнули якобы из-за пропажи угля почти на 13 миллиардов долларов, который власти должны были поставить в Китай.

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Twitter / CyclistAnons

Наталья Исакова

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