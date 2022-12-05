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5 декабря, 14:29

Диарея обеспечена: Врач перечислила продукты, с которыми опасно сочетать молоко

Диетолог Соломатина предостерегла от сочетания молока с овощами, рыбой и выпечкой

Если сочетать молоко с овощами, рыбой и мучными изделиями, это может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом и вызвать диарею. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В молоке есть белок, который в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. В основном он вступает в конкуренцию", — сказала она в беседе с "Москвой 24".

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Она также посоветовала не пить молоко с белыми булками, поскольку это приведёт к нарушению пищеварения. А вот некислые ягоды и крупы можно сочетать с этим напитком.

"Люди очень любят пить молоко с белой булкой. Но метеоризм, диспепсия (нарушение пищеварения. — Прим. Лайфа) в этом случае очень многим обеспечены", — объяснила специалист.

По её словам, запивать молоком еду нецелесообразно, поскольку напиток является отдельным продуктом, употреблять который лучше всего не совмещая с чем-либо другим.

Ранее нутрициолог Анастасия Сафронова предостерегла от употребления молока, кофе и фруктов на ночь.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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