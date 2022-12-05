Путин лично протестировал Крымский мост после реконструкции
Путин посетил Крымский мост
Президент России Владимир Путин лично протестировал Крымский мост, который реконструировали после теракта. Российский лидер проехал за рулём автомобиля по дорожному полотну.
Путин лично протестировал Крымский мост после реконструкции. Видео © LIFE
При этом глава РФ выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В частности, Путину рассказали, сколько человек сейчас работает на объекте.
Напомним, ранее стало известно, что по отремонтированной после взрыва правой части автомобильной дороги Крымского моста открыто движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань". 8 октября на объекте, который соединяет Крым с материковой частью России, произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции.
Кадр из видео © LIFE