Путин лично протестировал Крымский мост после реконструкции

Президент России Владимир Путин лично протестировал Крымский мост, который реконструировали после теракта. Российский лидер проехал за рулём автомобиля по дорожному полотну.

При этом глава РФ выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В частности, Путину рассказали, сколько человек сейчас работает на объекте.