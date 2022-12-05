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5 декабря, 14:13

Прокурор потребовал приговорить Илью Яшина к девяти годам колонии

Гособвинение попросило приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к девяти годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Кроме того, обвинение потребовало лишить Яшина права заниматься администрированием различных интернет-ресурсов на четыре года.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Яшина стало известно 12 июля. Перед этим в квартире блогера в Хамовниках прошёл обыск. Депутату было предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС России. 13 июля суд арестовал Яшина.

Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Илье Яшину

Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Илье Яшину

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Dmitry Serebryakov

Артур Белкин

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