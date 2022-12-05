Москвичка не заметила пропажи сына-эпилептика на корпоративе, и это чуть не стоило ему жизни

В Москве 51-летняя женщина взяла на новогодний корпоратив 12-летнего сына, но в определённый момент праздник чуть не закончился трагедией — мальчик решил уйти домой, но по пути упал с приступом эпилепсии и чуть не умер. Об этом Лайфу сообщил источник.

Мероприятие проходило в олимпийском комплексе "Лужники". В какой-то момент мать, вероятно, слишком много выпила, а ребёнок этого не выдержал и самостоятельно отправился домой. Причём женщина не сразу заметила пропажу сына. Однако на парковке мальчику стало плохо. К счастью, в темноте его заметили прохожие и позвонили в полицию. На место также вызвали медиков.

В итоге пьяная мать всё же нашла потерянного ребёнка, когда его уже грузили в машину скорой. Женщина попросилась поехать с мальчиком, однако её согласились везти только к правоохранителям. Полицейские составили на неё протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Когда женщина пришла в себя, ей рассказали, что сын сейчас находится в детской больнице им. Морозова. После этого она вызвала такси и уехала к ребёнку. По факту случившегося проводится проверка.