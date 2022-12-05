Педиатр назвала подходящий возраст, чтобы начинать давать детям мёд

Давать детям мёд лучше всего начиная с трёхлетнего возраста, поскольку он содержит много полезных элементов. Однако с осторожностью его нужно применять, если у ребёнка аллергия. Об этом рассказала врач – педиатр-гастроэнтеролог "СМ-клиники" Евгения Сухачевская.

Она уточнила, что мёд укрепляет нервную систему, снижает возбудимость и помогает усваиваться кальцию в организме. Но, если давать его маленьким детям, нужно обязательно учитывать, были ли у него аллергические реакции на введённые ранее продукты. Также его не стоит давать детям до года.

"Кроме того, не рекомендуется давать продукты, богатые фруктозой, детям в возрасте до трёх лет, потому что может появиться предрасположенность к диабету", — объяснила эксперт в беседе с РИАМО.

Вводить мёд в рацион ребёнка лучше небольшими дозами, его следует смешивать с тёплой водой, а также добавлять в чай, молоко, творог и кашу. При этом ежедневное употребление мёда не должно продолжаться дольше месяца.