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5 декабря, 13:53

Педиатр назвала подходящий возраст, чтобы начинать давать детям мёд

Педиатр Сухачевская рекомендовала давать детям мёд с трёх лет

Давать детям мёд лучше всего начиная с трёхлетнего возраста, поскольку он содержит много полезных элементов. Однако с осторожностью его нужно применять, если у ребёнка аллергия. Об этом рассказала врач – педиатр-гастроэнтеролог "СМ-клиники" Евгения Сухачевская.

Она уточнила, что мёд укрепляет нервную систему, снижает возбудимость и помогает усваиваться кальцию в организме. Но, если давать его маленьким детям, нужно обязательно учитывать, были ли у него аллергические реакции на введённые ранее продукты. Также его не стоит давать детям до года.

"Кроме того, не рекомендуется давать продукты, богатые фруктозой, детям в возрасте до трёх лет, потому что может появиться предрасположенность к диабету", — объяснила эксперт в беседе с РИАМО.

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Вводить мёд в рацион ребёнка лучше небольшими дозами, его следует смешивать с тёплой водой, а также добавлять в чай, молоко, творог и кашу. При этом ежедневное употребление мёда не должно продолжаться дольше месяца.

Ранее врач – терапевт-гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов рассказал о том, что мёд является натуральным подсластителем, который нужно употреблять с осторожностью, поэтому в день стоит съедать не более одной маленькой ложки такого десерта.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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