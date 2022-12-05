"Какой живчик!": Данко восхитился формой Лепса и позавидовал его здоровью после драки у бара
Певец Данко заступился за Лепса после драки возле бара в Петербурге
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Известный певец Данко встал на сторону коллеги Григория Лепса в нашумевшей истории с дракой возле бара в Петербурге и отметил прекрасную форму, в которой находится артист, несмотря на его солидный возраст. Об этом пишет kp.ru.
"Смотрите, какой живчик! Могу только позавидовать его здоровью в 60 лет. Прыть, как у юного мальчика: побежал, кулаками замахал... Крутой! Ну а кроме того, мужики подрались — это нормально. Ничего такого в этом нет. Никто никого не убил, глаза никому не выколол", — отметил Данко.
По мнению певца, Лепсу не стоит извиняться перед поклонниками, а вот объясниться за ситуацию было бы достаточно неплохо, тем более что его оппонентом в драке был куда более молодой и крепкий человек, нежели 60-летний Лепс.
"В шоу-бизнесе есть деятели, которые ходят с охраной по пять человек и командуют, кого им отметелить. А этот сам рвался, за спинами охранников не прятался", — добавил Данко.
Напомним, Григорий Лепс принял участие в драке в одном из петербургских баров. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил дородный мужчина, выступавший на стороне музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. В результате у петербуржца зафиксировали ушибы, а его адвокат Евгений Хейфец рассказал о переломе носа. А причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.