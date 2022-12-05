"Какой живчик!": Данко восхитился формой Лепса и позавидовал его здоровью после драки у бара

Известный певец Данко встал на сторону коллеги Григория Лепса в нашумевшей истории с дракой возле бара в Петербурге и отметил прекрасную форму, в которой находится артист, несмотря на его солидный возраст. Об этом пишет kp.ru.

"Смотрите, какой живчик! Могу только позавидовать его здоровью в 60 лет. Прыть, как у юного мальчика: побежал, кулаками замахал... Крутой! Ну а кроме того, мужики подрались — это нормально. Ничего такого в этом нет. Никто никого не убил, глаза никому не выколол", — отметил Данко.

По мнению певца, Лепсу не стоит извиняться перед поклонниками, а вот объясниться за ситуацию было бы достаточно неплохо, тем более что его оппонентом в драке был куда более молодой и крепкий человек, нежели 60-летний Лепс.

"В шоу-бизнесе есть деятели, которые ходят с охраной по пять человек и командуют, кого им отметелить. А этот сам рвался, за спинами охранников не прятался", — добавил Данко.