Европа готовится стрелять себе в голову, вводя потолок цен на нефть из РФ, уверен политолог

Одной из главных целей США в украинском кризисе является уничтожение экономики Евросоюза. Об этом, в частности, свидетельствует недавно принятое решение об ограничении цен на российскую нефть. Такое заявление в беседе с Лайфом сделал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров. По его мнению, от потолка цен на чёрное золото сильнее всех пострадает именно Европа, а не Россия.

"Европа перезаряжает оружие, чтобы после выстрела себе в ногу стрелять уже в голову <...> Введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты — это очередная попытка США разрушить экономические связи между Россией и Европой. Существуют огромные политические и экономические издержки такого решения для европейских стран. С одной стороны, Европа становится всё менее зависимой энергетически от РФ и более зависимой от США, а с другой стороны, отказ Москвы от поставок нефти в страны, которые ввели потолок, спровоцирует рост мировых цен на нефть и обострит энергетический кризис в Европе", — пояснил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что экономический урон от введения потолка окажется не столь существенным для Москвы. Дело в том, что проект закона о российском бюджете на 2023–2025 годы как раз и предполагал, что мировые цены на чёрное золото будут находиться в районе 60 долларов за баррель. В случае отказа РФ поставлять нефть странам, поддержавшим ценовой потолок, они будут вынуждены искать альтернативу или закупать уже готовые нефтепродукты у США, Турции и других стран по более высоким рыночным ценам, плюс, соответственно, нести более высокие расходы на транспортировку. Резюмируя вышесказанное, Бобров отметил, что ЕС в очередной раз продемонстрировал недальновидность в энергетической политике.