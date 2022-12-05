Анна Попова решила исполнить мечты сразу двоих детей в рамках акции "Ёлка желаний"

"Прекрасной Веронике Сорокиной исполним её мечту (умная колонка "Алиса" — Прим. Лайфа) буквально на днях. Спасибо вам за прекрасный проект. А ещё можно? Ирина Качанова из ДНР мечтает об интеллектуальном щенке-роботе. Щенок практически едет", — сказала Попова, зачитав желания детей.