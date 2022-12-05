Анна Попова решила исполнить мечты сразу двоих детей в рамках акции "Ёлка желаний"
Глава Роспотребнадзора Попова приняла участие в акции "Ёлка желаний"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в акции "Ёлка желаний" и решила исполнить мечты сразу двоих детей, которые написали заветные письма.
Анна Попова решила исполнить мечты сразу двоих детей в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE
"Прекрасной Веронике Сорокиной исполним её мечту (умная колонка "Алиса" — Прим. Лайфа) буквально на днях. Спасибо вам за прекрасный проект. А ещё можно? Ирина Качанова из ДНР мечтает об интеллектуальном щенке-роботе. Щенок практически едет", — сказала Попова, зачитав желания детей.
Ранее Лайф рассказывал, что участие в акции "Ёлка желаний" принял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещавший исполнить мечту Елизаветы Остапенко из ЛНР, которая в качестве новогоднего желания загадала путешествие в Санкт-Петербург.
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