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5 декабря, 13:24

Анна Попова решила исполнить мечты сразу двоих детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Глава Роспотребнадзора Попова приняла участие в акции "Ёлка желаний"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в акции "Ёлка желаний" и решила исполнить мечты сразу двоих детей, которые написали заветные письма.

Анна Попова решила исполнить мечты сразу двоих детей в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE

"Прекрасной Веронике Сорокиной исполним её мечту (умная колонка "Алиса" — Прим. Лайфа) буквально на днях. Спасибо вам за прекрасный проект. А ещё можно? Ирина Качанова из ДНР мечтает об интеллектуальном щенке-роботе. Щенок практически едет", — сказала Попова, зачитав желания детей.

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Ранее Лайф рассказывал, что участие в акции "Ёлка желаний" принял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещавший исполнить мечту Елизаветы Остапенко из ЛНР, которая в качестве новогоднего желания загадала путешествие в Санкт-Петербург.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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