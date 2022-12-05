Родителям рассказали, как воспитать в детях финансовую грамотность

Чтобы научить ребёнка копить деньги, нужно показать ему их ценность и объяснить, как они работают. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Ерёменко.

"В том, чтобы научить ребёнка копить деньги, нет чего-то особенно сложного. Достаточно объяснить, что такое деньги, как они работают и зачем они нужны. Ребёнку, особенно в маленьком возрасте, важны тактильные ощущения. Поэтому для накопления какой-то суммы подойдёт копилка", — рассказал он в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, ребёнку нужно показать вес денег, поэтому лучше копить их в виде монет. Постепенно, по мере взросления, формат накоплений можно менять: открыть для него накопительный счёт или выпустить личную карту.

Также консультант считает, что ребёнку нужно регулярно выдавать карманные деньги, чтобы он учился с ними обращаться. Лучше всего давать финансы за совершение поручений, успеваемость в школе и так далее. При этом необязательно выделять большие суммы, можно обойтись и скромным поощрением.

Ерёменко рассказал, что отбирать деньги у ребёнка нельзя. А покупать он должен то, что хочет сам, а не то, что позволяют родители. То есть будет неправильным тратить накопления ребёнка, например, на подготовку к школе. Также важно показывать, как правильно распоряжаться деньгами, на собственном примере. Но для этого нужно самому обладать финансовой грамотностью, подчеркнул эксперт.