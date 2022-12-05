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5 декабря, 13:20

В Испании наркоторговцы продавали марихуану под видом гуманитарной помощи Украине

Гражданская гвардия Испании арестовала 30 продавцов наркотиков за распространение марихуаны под видом гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

"30 задержанных — украинцев, немцев, испанцев и марокканцев — маскировали наркотическое вещество в картонные коробки, маскируя наркотик под поставки и гуманитарную помощь, предназначенную для Украины", — говорится в сообщении.

Указывается, что организация, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков, базируется в автономном сообществе Андалусия. В ходе обысков правоохранители изъяли более 800 тысяч евро, шесть единиц огнестрельного оружия и марихуану.

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Ранее ФСБ России обезвредила в Подмосковье банду, ввозившую наркотики из Европы через Украину. В состав ОПГ входили граждане трёх стран Евросоюза, у которых изъяли товар на 200 миллионов рублей.

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Guardia Civil

Светлана Оперук

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