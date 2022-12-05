В Испании наркоторговцы продавали марихуану под видом гуманитарной помощи Украине

Гражданская гвардия Испании арестовала 30 продавцов наркотиков за распространение марихуаны под видом гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

"30 задержанных — украинцев, немцев, испанцев и марокканцев — маскировали наркотическое вещество в картонные коробки, маскируя наркотик под поставки и гуманитарную помощь, предназначенную для Украины", — говорится в сообщении.

Указывается, что организация, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков, базируется в автономном сообществе Андалусия. В ходе обысков правоохранители изъяли более 800 тысяч евро, шесть единиц огнестрельного оружия и марихуану.