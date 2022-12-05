Канье Уэст назвал Илона Маска искусственно выведенным межвидовым гибридом
Известный американский рэпер Канье Уэст уверен, что основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск — не человек, а искусственно выведенный межвидовой гибрид. Таким мнением он поделился в соцсетях.
"Я один считаю, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его детские фото? Возьмите китайского гения и скрестите его с южноафриканской супермоделью. Получится Илон. Вероятно, суммарно было создано 10–30 Илонов, и он первый удачный межвидовой гибрид", — написал он.
Маск отреагировал на этот комментарий и заявил в Twitter, что воспринимает мнение Уэста как комплимент. После этого музыкант отметил, что так и задумывал.
Как ранее сообщал Лайф, телеканал CNN распространил информацию, что Уэст якобы является поклонником Адольфа Гитлера и даже намеревался назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии. На фоне обвинений в антисемитизме музыкант публично заявил, что симпатизирует Гитлеру и "видит в нём хорошее". Также он назвал диктатора "парнем, который изобрёл шоссе и тот самый микрофон", который рэпер использует как музыкант. Позже Илон Маск заявил, что аккаунт Уэста в Twitter вновь заблокируют за нарушение правил.
ТАСС / AP / Ashley Landis © Getty Images / Dimitrios Kambouris