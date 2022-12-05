Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 13:39

Лавров: Линия НАТО на военную конфронтацию с Россией чревата столкновением ядерных держав

Линия Соединённых Штатов и стран – участниц НАТО на конфронтацию с РФ чревата прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

"В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьёзную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями", — приводятся его слова в телеграм-канале МИД РФ.

По словам Лаврова, Москва вынуждена регулярно посылать предупредительные сигналы по этому поводу. В ответ же Запад их злонамеренно искажает и обвиняет Россию в использовании "риторик угроз" вместо того, чтобы отнестись серьёзно, добавил глава дипломатического ведомства.

В США назвали "одно из самых острых разногласий" с Украиной

В США назвали "одно из самых острых разногласий" с Украиной

Ранее Лавров назвал "игры НАТО с огнём" причиной углубления военного сотрудничества с КНР. По его словам, натовцы собрались подвинуть "линию обороны" ещё дальше на восток где-то в районе Южно-Китайского моря.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров