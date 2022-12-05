Лавров: Линия НАТО на военную конфронтацию с Россией чревата столкновением ядерных держав

Линия Соединённых Штатов и стран – участниц НАТО на конфронтацию с РФ чревата прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

"В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьёзную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями", — приводятся его слова в телеграм-канале МИД РФ.

По словам Лаврова, Москва вынуждена регулярно посылать предупредительные сигналы по этому поводу. В ответ же Запад их злонамеренно искажает и обвиняет Россию в использовании "риторик угроз" вместо того, чтобы отнестись серьёзно, добавил глава дипломатического ведомства.