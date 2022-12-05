Адвокат Добровинский считает, что Лепсу не грозит наказание за пьяную драку в Петербурге
Известному певцу Григорию Лепсу не грозит наказание за пьяную драку в Санкт-Петербурге. По крайней мере, так считает звёздный адвокат Александр Добровинский. По его мнению, за сломанный нос пострадавшего, вероятнее всего, отвечать придётся "третьему лицу", то есть охраннику артиста, который тоже принимал участие в драке.
"На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово "нос", то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чём-то переживать, кроме как о своих концертах", — сказал в беседе с Лайфом Добровинский.
Напомним, Григорий Лепс принял участие в драке в одном из петербургских баров. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил дородный мужчина, выступавший на стороне музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. В результате у петербуржца зафиксировали ушибы, а его адвокат Евгений Хейфец рассказал о переломе носа. А причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда