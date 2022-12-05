Адвокат Добровинский считает, что Лепсу не грозит наказание за пьяную драку в Петербурге

Известному певцу Григорию Лепсу не грозит наказание за пьяную драку в Санкт-Петербурге. По крайней мере, так считает звёздный адвокат Александр Добровинский. По его мнению, за сломанный нос пострадавшего, вероятнее всего, отвечать придётся "третьему лицу", то есть охраннику артиста, который тоже принимал участие в драке.

"На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово "нос", то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чём-то переживать, кроме как о своих концертах", — сказал в беседе с Лайфом Добровинский.