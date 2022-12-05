"Скромно, но отпразднуем": Пушилин рассказал Лайфу, как Донецк встретит Новый год
Пушилин заявил, что встретит Новый год на рабочем месте в Донецке
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился с Лайфом планами на Новый год. По его словам, 2023-й он будет встречать на рабочем месте в Донецке.
"На рабочем месте. <...> Почему? Потому что сейчас в Донецке непросто, и в самом Донецке непосредственно, особенно последние дни, когда расстреливаются в том числе и центр города, конечно же, накладывает определённый отпечаток в рабочем графике", — сказал он.
При этом в Донецкой Народной Республике не предусматриваются широкомасштабные празднования Нового года из соображений безопасности. "Отпразднуем скромно, но отпразднуем", — добавил он.
Ранее мэр Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что новогодних салютов в городах региона не будет. Также будут для детей театральные представления.
ТАСС / Терещенко Михаил