Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 14:05

"Скромно, но отпразднуем": Пушилин рассказал Лайфу, как Донецк встретит Новый год

Пушилин заявил, что встретит Новый год на рабочем месте в Донецке

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился с Лайфом планами на Новый год. По его словам, 2023-й он будет встречать на рабочем месте в Донецке.

"На рабочем месте. <...> Почему? Потому что сейчас в Донецке непросто, и в самом Донецке непосредственно, особенно последние дни, когда расстреливаются в том числе и центр города, конечно же, накладывает определённый отпечаток в рабочем графике", — сказал он.

При этом в Донецкой Народной Республике не предусматриваются широкомасштабные празднования Нового года из соображений безопасности. "Отпразднуем скромно, но отпразднуем", — добавил он.

Анна Попова решила исполнить мечты сразу двоих детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Анна Попова решила исполнить мечты сразу двоих детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Ранее мэр Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что новогодних салютов в городах региона не будет. Также будут для детей театральные представления.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров