Лисовец рассказал, в каком образе стоит провести новогоднюю ночь

Меньше месяца осталось до одного из главных праздников россиян — Нового года, однако в каком образе лучше встретить 2023-й, знают не все. Стилист Владислав Лисовец в беседе с РИА ФАН порекомендовал, в частности, обратить внимание на чёрный цвет.

"Для меня всё равно самым торжественным и красивым остаётся чёрный, потому что я сам в нём отмечаю каждый год, добавляя какие-то цветные акценты. У женщин это могут быть и брошь, и шарф, и серьги, и украшение на голову, и обувь другого цвета. Я всё-таки за чёрный", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, в новогоднюю ночь можно отдать предпочтение и летним цветам. Так, специалист подчеркнул, что очень красиво отмечать праздник в тёмно-зелёном и бирюзовом, оттенки голубого тоже отлично смотрятся, не стоит бояться и "чуть-чуть блестящего". Из одежды Лисовец советует выбрать платье или костюм.