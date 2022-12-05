Лисовец рассказал, в каком образе стоит провести новогоднюю ночь
Стилист Лисовец порекомендовал отмечать Новый год в чёрном
Меньше месяца осталось до одного из главных праздников россиян — Нового года, однако в каком образе лучше встретить 2023-й, знают не все. Стилист Владислав Лисовец в беседе с РИА ФАН порекомендовал, в частности, обратить внимание на чёрный цвет.
"Для меня всё равно самым торжественным и красивым остаётся чёрный, потому что я сам в нём отмечаю каждый год, добавляя какие-то цветные акценты. У женщин это могут быть и брошь, и шарф, и серьги, и украшение на голову, и обувь другого цвета. Я всё-таки за чёрный", — подчеркнул он.
По мнению эксперта, в новогоднюю ночь можно отдать предпочтение и летним цветам. Так, специалист подчеркнул, что очень красиво отмечать праздник в тёмно-зелёном и бирюзовом, оттенки голубого тоже отлично смотрятся, не стоит бояться и "чуть-чуть блестящего". Из одежды Лисовец советует выбрать платье или костюм.
Ранее стилист Лисовец посоветовал россиянкам выбрать скромный наряд для новогоднего корпоратива. Он подчеркнул, что сегодня ещё есть возможность найти достойные обновки для гардероба.
ТАСС / Артем Геодакян