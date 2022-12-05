Санкции не преграда: Дед Мороз ответил Лайфу, получат ли подарки дети, живущие за пределами РФ
Дед Мороз заявил, что живущие за границей дети из РФ получат подарки, несмотря на санкции
Возможное введение санкций против Деда Мороза из Великого Устюга никак не помешает волшебнику передать подарки для всех детей, живущих за пределами России. Об этом Лайфу заявили в пресс-службе Деда Мороза в ответ на соответствующий вопрос.
"Российский Дед Мороз из Великого Устюга не ведает ни о каких санкциях и ни о каких списках. Сказка и добро не знает границ, приходит к любому, в любой стране мира для того, чтоб исполнилось самое заветное и сокровенное. "Твори добро" — главный принцип сказочного волшебника Деда Мороза", — заявили представители персонажа.
Ранее Лайф писал, что Дед Мороз из Великого Устюга подпал под западные санкции. Это случилось из-за того, что Евросоюз и США принимали их пакетом, в который вошло АО "Дед Мороз" как организация, ведущая деятельность в туристической отрасли.
ТАСС / Артем Геодакян