Кадыров в стихах назвал Зеленского "клоуном" и "последним алкоголиком"
Кадыров опубликовал стихотворение, посвящённое Зеленскому и "режиссёрам" из Белого дома
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале опубликовал стихотворение, в котором раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. В частности, чеченский лидер назвал его "клоуном", "алкоголиком" и "гением лицедейства", которым управляют "режиссёры из США" и "голубые генералы".
"Перепутал клоун роли,
Над собою хохоча…
Как последний алкоголик
Бредит часто сгоряча", — написал чеченский лидер.
В одном из четверостиший также говорится, что Зеленскому "плевать на Украину". Строго следуя "сценарию НАТО", украинский лидер притворяется то "нациком", то "слезливым либералом", при этом всячески игнорируя проблемы собственного народа. В финале автор стихотворения предрёк Зеленскому смерть в неволе. Кто является автором строк, посвящённых главе соседней страны, Кадыров уточнять не стал.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР. Он отметил, что боевые задачи в этом районе были выполнены бойцами "Ахмата", которые "продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных" спецподразделений.
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