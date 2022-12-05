Кадыров в стихах назвал Зеленского "клоуном" и "последним алкоголиком"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале опубликовал стихотворение, в котором раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. В частности, чеченский лидер назвал его "клоуном", "алкоголиком" и "гением лицедейства", которым управляют "режиссёры из США" и "голубые генералы".

"Перепутал клоун роли, Над собою хохоча… Как последний алкоголик Бредит часто сгоряча", — написал чеченский лидер.

В одном из четверостиший также говорится, что Зеленскому "плевать на Украину". Строго следуя "сценарию НАТО", украинский лидер притворяется то "нациком", то "слезливым либералом", при этом всячески игнорируя проблемы собственного народа. В финале автор стихотворения предрёк Зеленскому смерть в неволе. Кто является автором строк, посвящённых главе соседней страны, Кадыров уточнять не стал.