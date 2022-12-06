Тело шестого погибшего достали из-под завалов пятиэтажки в Нижневартовске

Из-под завалов пятиэтажного дома в Нижневартовске, где из-за взрыва газа обрушился подъезд, извлечено тело ещё одного погибшего. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

"Из-под завалов извлекли тело ещё одного человека (за весь сегодняшний день — пятерых). Официально признаны погибшими шесть человек, двое считаются пропавшими без вести", — написал он в своём телеграм-канале.