Тело шестого погибшего достали из-под завалов пятиэтажки в Нижневартовске
Мэр Кощенко сообщил о шестом погибшем при взрыве газа в Нижневартовске
Из-под завалов пятиэтажного дома в Нижневартовске, где из-за взрыва газа обрушился подъезд, извлечено тело ещё одного погибшего. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
"Из-под завалов извлекли тело ещё одного человека (за весь сегодняшний день — пятерых). Официально признаны погибшими шесть человек, двое считаются пропавшими без вести", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Известно, что дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.