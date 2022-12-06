ВСУ обстреляли здание Донецкого республиканского художественного музея

Здание местного художественного музея, а также Донецкий национальный технический университет оказались во вторник под обстрелом ВСУ. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее стало известно, что украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивной системы "Град". Прилёты также зафиксированы в Киевском и Куйбышевском районах города. В результате атаки погиб как минимум один мирный житель. Ближе к обеду стало известно о прилётах в посёлке треста "Южэлекстросетьстрой" в здание "Центавр плаза", а также районах "Донбасс-арены" и рынка. Также появилась информация о пожаре в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.