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Опубликовано 6 декабря 2022, 10:13

ВСУ обстреляли здание Донецкого республиканского художественного музея

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстрелах здания художественного музея и университетского корпуса

Здание местного художественного музея, а также Донецкий национальный технический университет оказались во вторник под обстрелом ВСУ. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате варварского обстрела Ворошиловского района повреждения получили жилые дома по ул. 50 лет СССР; здания 7-го корпуса ДонНТУ и Донецкого республиканского художественного музея", — перечислил он.

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Ранее стало известно, что украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивной системы "Град". Прилёты также зафиксированы в Киевском и Куйбышевском районах города. В результате атаки погиб как минимум один мирный житель. Ближе к обеду стало известно о прилётах в посёлке треста "Южэлекстросетьстрой" в здание "Центавр плаза", а также районах "Донбасс-арены" и рынка. Также появилась информация о пожаре в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.

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Getty Images / Metin Aktas

Марина Калегина
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