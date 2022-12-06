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6 декабря, 10:00

Шойгу заявил о снижении числа авиапроисшествий в Вооружённых силах России

<p>Генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 6 декабря. Обложка © Минобороны РФ</p>

Генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 6 декабря. Обложка © Минобороны РФ

Число авиапроисшествий в рядах ВС РФ удалось свести к минимуму благодаря реализации комплексного плана по предупреждению аварийности. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в ведомстве.

"Благодаря успешной реализации комплексного плана по предупреждению аварийности количество авиационных происшествий удалось свести к минимуму", — пояснил Шойгу.

Он также подчеркнул, что в рамках специальной военной операции на Украине авиация используется достаточно активно. Поэтому основные усилия "в работе по предотвращению авиапроисшествий направлены на поддержание и повышение профессионального уровня лётного и инженерно-технического состава".

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Ранее Шойгу назвал главную задачу для военных ВС РФ в новом году. По его словам, главный упор будет сделан на повышении профессионализма всех категорий военнослужащих с учётом опыта проведения спецоперации на Украине.

Оксана Попова

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