Шойгу заявил о снижении числа авиапроисшествий в Вооружённых силах России
Генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании 6 декабря. Обложка © Минобороны РФ
Число авиапроисшествий в рядах ВС РФ удалось свести к минимуму благодаря реализации комплексного плана по предупреждению аварийности. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в ведомстве.
"Благодаря успешной реализации комплексного плана по предупреждению аварийности количество авиационных происшествий удалось свести к минимуму", — пояснил Шойгу.
Он также подчеркнул, что в рамках специальной военной операции на Украине авиация используется достаточно активно. Поэтому основные усилия "в работе по предотвращению авиапроисшествий направлены на поддержание и повышение профессионального уровня лётного и инженерно-технического состава".
Ранее Шойгу назвал главную задачу для военных ВС РФ в новом году. По его словам, главный упор будет сделан на повышении профессионализма всех категорий военнослужащих с учётом опыта проведения спецоперации на Украине.