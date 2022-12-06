Диетолог Андрея Малахова дала четыре совета, как похудеть к Новому году

Диетолог телеведущего Андрея Малахова Маргарита Королёва порекомендовала желающим скинуть лишние кило в преддверии Нового года переходить к правильному питанию постепенно. О том, как за месяц можно потерять около 10% от стартового веса, эксперт рассказала в беседе с kp.ru.

Королёва сразу предупредила, что яблочные, кефирные, гречневые и прочие диеты опасны для организма, потому что приводят к срывам, и лишние килограммы вновь возвращаются.

"Не ставьте себе до 31 декабря сложных задач: похудеть на 10 кг за месяц или перейти из размера L в S. Это нереально. А обрести здоровую стройность, обрести правильные привычки питания — это можно начинать в любой момент", — заметила врач.

Главные четыре правила правильного питания: не употреблять слишком много соли, не есть после 19:00, завтракать в первый час после пробуждения, а также уменьшить порции, но питаться каждые 2,5–3 часа, поделилась звёздный диетолог.