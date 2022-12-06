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6 декабря, 09:55

Диетолог Андрея Малахова дала четыре совета, как похудеть к Новому году

Диетолог телеведущего Андрея Малахова Маргарита Королёва порекомендовала желающим скинуть лишние кило в преддверии Нового года переходить к правильному питанию постепенно. О том, как за месяц можно потерять около 10% от стартового веса, эксперт рассказала в беседе с kp.ru.

Королёва сразу предупредила, что яблочные, кефирные, гречневые и прочие диеты опасны для организма, потому что приводят к срывам, и лишние килограммы вновь возвращаются.

"Не ставьте себе до 31 декабря сложных задач: похудеть на 10 кг за месяц или перейти из размера L в S. Это нереально. А обрести здоровую стройность, обрести правильные привычки питания — это можно начинать в любой момент", — заметила врач.

Главные четыре правила правильного питания: не употреблять слишком много соли, не есть после 19:00, завтракать в первый час после пробуждения, а также уменьшить порции, но питаться каждые 2,5–3 часа, поделилась звёздный диетолог.

Врач объяснила, почему стоит избавиться от привычки доедать до конца

Врач объяснила, почему стоит избавиться от привычки доедать до конца

Ранее диетолог Матыскина дала совет, как не переедать зимой. По её словам, если человек будет прислушиваться к своему организму, то это будет лучшей защитой от негативных последствий.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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