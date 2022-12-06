В Кремле отвергли слухи о новой волне мобилизации

В Кремле призвали не обращать внимания на сообщения в соцсетях о якобы возможной новой волне мобилизации. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник, ориентироваться стоит только на официальную информацию.

"Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, то президент уже всё сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания", — отметил он.