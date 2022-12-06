Шойгу: Россия классифицирует атаки ВСУ по ЗАЭС как ядерный терроризм

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские военные за две недели выпустили 33 крупнокалиберных снаряда по Запорожской АЭС. Москва расценивает эти обстрелы как ядерный терроризм, поскольку некоторые выпущенные ВСУ снаряды поражают объекты, которые влияют на безопасное функционирование ЗАЭС.

"Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска ПВО перехватывают большую часть украинских средств поражения. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм", — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

Министр подчеркнул, что ВС РФ принимают все меры по обеспечению безопасности атомной электростанции, в то время как Киев продолжает её целенаправленно обстреливать, создавая видимость угрозы ядерной катастрофы.