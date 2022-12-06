Шойгу перечислил освобождённые за последнее время населённые пункты Донбасса

Российские военные в ходе специальной операции продолжают освобождать населённые пункты Донбасса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства во вторник.

"За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка южная и Курдюмовка", — перечислил глава военного ведомства.