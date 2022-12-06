Шойгу перечислил освобождённые за последнее время населённые пункты Донбасса
Министр обороны Шойгу: Вооружённые силы России продолжают освобождать Донбасс
Российские военные в ходе специальной операции продолжают освобождать населённые пункты Донбасса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства во вторник.
"За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка южная и Курдюмовка", — перечислил глава военного ведомства.
Шойгу отметил, что критически важные объекты на освобождённых территориях Донбасса находятся под защитой вооружённых сил нашей страны.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ