Врач перечислила три первых шага при подозрении на простуду

При подозрении на простуду важно исключить физические нагрузки, об этом Лайфу рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова. При первых симптомах она рекомендует сохранять постельный режим, так как организм находится в процессе борьбы с недугом. Также необходимо пить больше воды.

"Подойдёт вода с лимоном, так как в ней много витамина С, который очень полезен для иммунитета. Также можно пить тёплый чай, ягодные морсы и компоты собственного приготовления", — объяснила она.

При заложенности носа врач советует приобрести капли для промывания с морской водой. При этом от сосудосуживающих лучше отказаться, так как они способны вызывать привыкание. Также для этих целей подойдут мази с эфирными маслами, которые надо вдыхать.

При этом самым главным действием при подозрении на простуду Зяблова назвала поход к специалисту, который учтёт все симптомы и назначит правильное лечение.