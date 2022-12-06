Москвич забрался в барбершоп, подстригся, поспал, опустошил холодильник и обчистил кассу

На северо-западе Москвы полицейские задержали вора, который проник ночью в барбершоп и обчистил кассу. Причём прежде чем покинуть салон, преступник успел самостоятельно подравнять стрижку. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москвич, обокравший барбершоп на северо-западе Москвы, попал на скрытые камеры. Видео © t.me / mediamvd

"В ночное время злоумышленник разбил окно в парикмахерской для мужчин, расположенной на первом этаже многоквартирного дома на улице Свободы, и проник в помещение. Там он поправил свою причёску, воспользовавшись машинкой для стрижки волос, и на некоторое время прилёг на диван. Затем, забрав из холодильника напитки, а из кассы денежные средства, скрылся", — говорится в сообщении Волк.

Пропажу обнаружил сотрудник, который утром пришёл на смену, он же и вызвал полицию. Подозреваемого оперативно разыскали и задержали в торговом центре на улице Стратонавтов в районе Покровское-Стрешнево.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — уточнила представитель полиции.