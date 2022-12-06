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6 декабря, 09:17

Новак напомнил европейцам, что нефти в мире "не так много"

Вице-премьер Новак: Российская нефть найдёт покупателей, несмотря на введённый потолок цен

Российская нефть будет востребована на рынке, даже несмотря на эмбарго и ценовой потолок. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник озвучил вице-премьер Александр Новак.

"Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдёт покупателей", — приводит его заявление ТАСС.

Новак отметил, что Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти на мировые энергетические рынки. А с учётом роста мирового энергопотребления ситуация складывается в нашу пользу.

"Нефти в мире не так много, и российская нефть всегда была и будет востребована", — подчеркнул вице-премьер.

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Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото, а со вчерашнего дня она будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российскую нефть.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина

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