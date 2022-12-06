Новак напомнил европейцам, что нефти в мире "не так много"
Вице-премьер Новак: Российская нефть найдёт покупателей, несмотря на введённый потолок цен
Российская нефть будет востребована на рынке, даже несмотря на эмбарго и ценовой потолок. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник озвучил вице-премьер Александр Новак.
"Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдёт покупателей", — приводит его заявление ТАСС.
Новак отметил, что Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти на мировые энергетические рынки. А с учётом роста мирового энергопотребления ситуация складывается в нашу пользу.
"Нефти в мире не так много, и российская нефть всегда была и будет востребована", — подчеркнул вице-премьер.
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото, а со вчерашнего дня она будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российскую нефть.
Kremlin.ru