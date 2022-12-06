Новак напомнил европейцам, что нефти в мире "не так много"

Российская нефть будет востребована на рынке, даже несмотря на эмбарго и ценовой потолок. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник озвучил вице-премьер Александр Новак.

"Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдёт покупателей", — приводит его заявление ТАСС.

Новак отметил, что Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти на мировые энергетические рынки. А с учётом роста мирового энергопотребления ситуация складывается в нашу пользу.

"Нефти в мире не так много, и российская нефть всегда была и будет востребована", — подчеркнул вице-премьер.