Удалить или оставить? Стоматолог поставил точку в вопросе сохранения зубов мудрости

Зубы мудрости в большинстве случаев приходится удалять, но если пациенту удалось их сохранить, то он всё равно будет видеться со своим стоматологом чаще, чем обычно. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-ортопед клиники "Мегастом" Роман Бирюков.

"Это связано с тем, что расположены такие зубы далеко, дальше остальных зубов, и пациент физически не может их прочистить нормально ни щёткой, ни нитью, ни ирригатором. Там постоянно скапливается налёт, возникает кариес, пульпит, а лечение каналов и изготовление коронки для таких труднодоступных мест — это сущая пытка для стоматолога", — объясняет эксперт.

Врач-ортопед Роман Бирюков советует удалять зубы мудрости и не мучить ни себя, ни стоматолога. Фото предоставлено Лайфу героем публикации

Кроме того, зубы мудрости могут навредить не только соседним "семёркам", но и височно-нижнечелюстному суставу в целом. А если они частично прорезавшиеся, да ещё и с наклоном — это прямое показание к удалению, иначе в этой области будут постоянно скапливаться остатки пищи и налёта, что будет негативно влиять как на вкусовые ощущения, так и на запах, который исходит из полости рта пациента.

"Если зуб мудрости не мешает, он не прорезался и находится глубоко в кости, его можно сразу не удалять, однако это лишь вопрос времени. При малейших изменениях, например в климате, при простуде и снижении иммунитета, он может заболеть, а происходит это, как правило, вдали от дома, там, где нет адекватной стоматологической помощи", — добавил собеседник Лайфа.