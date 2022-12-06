Роспотребнадзор: Свиной грипп выявлен уже в 74 регионах России

Уже в 74 регионах России выявили свиной грипп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ", — сообщили в ведомстве.

При этом всего неделю назад число российских субъектов, в которых был зафиксирован вирус, составляло 55.