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6 декабря, 08:56

Роспотребнадзор: Свиной грипп выявлен уже в 74 регионах России

Уже в 74 регионах России выявили свиной грипп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ", — сообщили в ведомстве.

При этом всего неделю назад число российских субъектов, в которых был зафиксирован вирус, составляло 55.

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Названы 9 правил, которые помогут уберечься от свиного гриппа

Обнаружен свиной грипп в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной).

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Максим Плетнёв

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