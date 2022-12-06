Роспотребнадзор: Свиной грипп выявлен уже в 74 регионах России
Уже в 74 регионах России выявили свиной грипп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
"Так называемый свиной грипп выявлен уже в 74 субъектах РФ", — сообщили в ведомстве.
При этом всего неделю назад число российских субъектов, в которых был зафиксирован вирус, составляло 55.
Обнаружен свиной грипп в том числе и в Москве. Как писал Лайф, сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной).
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ТАСС / Кирилл Кухмарь