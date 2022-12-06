Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 декабря, 08:33

ФСБ просит заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук

Следователи ФСБ попросили Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук за нарушение территориальной целостности России. Такой же меры пресечения просят и для первого заместителя главы украинского МИД Эмине Джапаровой. Чиновниц объявили в международный розыск.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 280.2 УК РФ ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации")", — цитирует ТАСС сообщение суда.

"Приду за вами и накажу": Кадыров посмеялся над решением СБУ объявить его в розыск

"Приду за вами и накажу": Кадыров посмеялся над решением СБУ объявить его в розыск

А ранее МВД России объявило в розыск украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. Украинца ищут в связи с преступлением, предусмотренным УК РФ. Статья при этом не раскрывается, однако ранее сообщалось, что Следком возбудил в отношении Гордона дело о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, а также в распространении фейков.

Обложка ©

Telegram / Ірина Верещук

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФСБ РФ
  • Украина

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров