ФСБ просит заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук

Следователи ФСБ попросили Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук за нарушение территориальной целостности России. Такой же меры пресечения просят и для первого заместителя главы украинского МИД Эмине Джапаровой. Чиновниц объявили в международный розыск.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 280.2 УК РФ ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации")", — цитирует ТАСС сообщение суда.

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А ранее МВД России объявило в розыск украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. Украинца ищут в связи с преступлением, предусмотренным УК РФ. Статья при этом не раскрывается, однако ранее сообщалось, что Следком возбудил в отношении Гордона дело о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, а также в распространении фейков.