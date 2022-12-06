В Турции напомнили о невыполненных условиях Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Чтобы Швеции и Финляндии получить согласие турецкой стороны на вступление в НАТО, страны должны выполнить ряд взятых на себя обязательств. Однако, как напомнил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, этого не случилось до сих пор.

"Есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией. Мы подчёркиваем, что эти обязательства должны быть выполнены. Мы подчёркиваем, что этот меморандум — не конец, а начало [процесса вступления стран в НАТО]", — подчеркнул он.

По словам министра, Турция примет решение только после выполнения государствами всех этих требований. Вместо этого в этих странах "продолжаются провокационные действия", добавил Акар.