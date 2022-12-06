В Турции напомнили о невыполненных условиях Швеции и Финляндии для вступления в НАТО
Минобороны Турции: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства для вступления в НАТО
Чтобы Швеции и Финляндии получить согласие турецкой стороны на вступление в НАТО, страны должны выполнить ряд взятых на себя обязательств. Однако, как напомнил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, этого не случилось до сих пор.
"Есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией. Мы подчёркиваем, что эти обязательства должны быть выполнены. Мы подчёркиваем, что этот меморандум — не конец, а начало [процесса вступления стран в НАТО]", — подчеркнул он.
По словам министра, Турция примет решение только после выполнения государствами всех этих требований. Вместо этого в этих странах "продолжаются провокационные действия", добавил Акар.
Напомним, что Швеция и Финляндия ещё в мае передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический блок. При этом против вступления двух стран в альянс высказались Венгрия и Турция, которая выставила целый ряд условий для вступления. Позднее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
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