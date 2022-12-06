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6 декабря, 08:13

Путин планирует посетить саммит ЕАЭС в Бишкеке

Помощник президента Ушаков: Путин планирует посетить Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Бишкеке 9 декабря. Об этом сообщил журналистам во вторник помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Поездка планируется", — заверил дипломат, опровергнув публикации о том, что визит Путина в Киргизию якобы не состоится.

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Напомним, что в этом году Киргизия председательствует в органах Евразийского экономического союза. Заседание в этом году пройдёт под председательством президента республики Садыра Жапарова. Помимо руководителей стран – членов ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) в заседании в качестве наблюдателей примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель. В организации есть ещё один наблюдатель — Молдавия.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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