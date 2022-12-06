Путин планирует посетить саммит ЕАЭС в Бишкеке

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Бишкеке 9 декабря. Об этом сообщил журналистам во вторник помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Напомним, что в этом году Киргизия председательствует в органах Евразийского экономического союза. Заседание в этом году пройдёт под председательством президента республики Садыра Жапарова. Помимо руководителей стран – членов ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) в заседании в качестве наблюдателей примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель. В организации есть ещё один наблюдатель — Молдавия.