Россиян предупредили о новом Telegram-вирусе, который делает скриншоты и скачивает файлы
Специалисты Positive Technologies обнаружили новый вирус-шпион, управляемый через Telegram
Пользователей популярного в России и по всему миру мессенджера Telegram предупредили о новом вирусе-шпионе. Как сообщили РБК специалисты Positive Technologies, речь идёт о вредоносной программе TgRAT.
Как говорят эксперты, хакеры целенаправленно создали программу под конкретные компьютеры, с помощью которых злоумышленники намерены похищать конфиденциальную информацию пользователей. Так, вирус может делать скриншоты, скачивать файлы на атакуемый узел и загружать информацию на управляющий сервер. В начале работы "шпион" проверяет имя узла, и в том случае, если оно не совпадает с нужным, вредоносное ПО отключается.
Кстати, обнаружить вирус на своём ПК возможно, однако для этого необходимо обзавестись специальными программами для анализа трафика. Нужно проследить за исходящими данными с внутренних корпоративных серверов, а также понаблюдать за трафиком внутри Сети. Как считают специалисты, это позволит выявлять сетевые туннели и нестандартное общение между серверами, а также защитить узлы с помощью антивируса.
А ранее Лайф рассказывал, что нужно для того, чтобы обнаружить хакерскую активность у себя в смартфоне. По словам экспертов, для этого придётся регулярно отслеживать приложения, социальные сети и мессенджеры на предмет активных устройств. Необходимо смотреть, с каких устройств и IP-адресов осуществлялся вход. Самое главное — следить за активностью Google- или iCloud-аккаунтов.
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