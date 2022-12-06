Россиян предупредили о новом Telegram-вирусе, который делает скриншоты и скачивает файлы

Пользователей популярного в России и по всему миру мессенджера Telegram предупредили о новом вирусе-шпионе. Как сообщили РБК специалисты Positive Technologies, речь идёт о вредоносной программе TgRAT.

Как говорят эксперты, хакеры целенаправленно создали программу под конкретные компьютеры, с помощью которых злоумышленники намерены похищать конфиденциальную информацию пользователей. Так, вирус может делать скриншоты, скачивать файлы на атакуемый узел и загружать информацию на управляющий сервер. В начале работы "шпион" проверяет имя узла, и в том случае, если оно не совпадает с нужным, вредоносное ПО отключается.

Кстати, обнаружить вирус на своём ПК возможно, однако для этого необходимо обзавестись специальными программами для анализа трафика. Нужно проследить за исходящими данными с внутренних корпоративных серверов, а также понаблюдать за трафиком внутри Сети. Как считают специалисты, это позволит выявлять сетевые туннели и нестандартное общение между серверами, а также защитить узлы с помощью антивируса.