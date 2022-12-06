Китайцы обрушились с критикой на Макрона после его слов о глазах Путина

Китайцы раскритиковали главу Франции Эмманюэля Макрона после его слов о глазах российского президента Владимира Путина, в которых он якобы увидел неприязнь к Вашингтону.

"У Путина какие-то особенные глаза, бывший президент США [Джордж] Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а Макрон увидел неприязнь к Вашингтону", — указал один из комментаторов китайской газеты Guancha.

Другой отметил, что после подобных заявлений можно и вовсе "потерять дар речи". А третий читатель заявил, что иного ждать и не стоило.

"США используют Украину как поле боя для уничтожения России. Хорошо известно, что Америка постоянно провоцирует войну вместо того, чтобы посредничать в мире", — подчеркнул пользователь.

Как добавил ещё один читатель, стратегия американских властей состоит в том, чтобы подавить и уничтожить угрожающие господству Вашингтона страны. Действия США должны быть осуждены ООН и мировым сообществом, заявил другой.

"Франция продала Европу и себя США на глазах у всего мира", — констатировал комментатор.