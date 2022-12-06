Телеканал "Дождь" лишили лицензии на вещание в Латвии

Телеканал "Дождь"* прекращает вещание в Латвии — Национальный совет по электронным СМИ страны принял решение аннулировать необходимую для этого лицензию. Об этом в "Твиттере" сообщил глава совета Иварс Аболиньш.

"Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убеждён, что руководство "Дождя" не понимает и не осознаёт значимости и серьёзности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", — сказал глава совета Ивар Аболиньш.

Телеканал "Дождь" получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня. В соответствии с последними ограничениями его вещание прекратится уже 8 декабря.