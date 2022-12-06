Пекин жёстко ответил США из-за доклада о военной мощи Китая

Министерство обороны Китая выразило протест Соединённым Штатам Америки после ежегодного доклада Пентагона о военной мощи КНР. Как заявил официальный представитель оборонного ведомства страны Тань Кэфэй, сведения США являются недостоверными, а также искажают китайскую национальную политику.

"Недавно Министерство обороны США опубликовало доклад о развитии вооружённых сил и безопасности КНР за 2022 год, который искажает политику национальной обороны и военную стратегию Китая, необоснованно спекулирует на развитии военной мощи КНР, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая по тайваньскому вопросу", — подчеркнул Тань Кэфэй.

По словам представителя оборонного ведомства Китая, Америка в своих действиях использует "старые трюки по сгущению красок" и нынешняя ситуация явное тому подтверждение. Кэфей заявил, что США сильно преувеличивают значение китайской военной угрозы. В этой связи Пекин выражает "сильное недовольство и решительный протест и уже сделал строгое представление американской стороне".

Кэфэй напомнил о том, что Пекин на протяжении всего существования придерживался мирного пути развития и оборонительной политики, а также был "строителем мира во всём мире". Что касается развития военного потенциала страны, то оно, по его словам, нацелено на защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития. Пекин, как подчеркнул политик, "никогда не будет стремиться к гегемонии и экспансии".

"Факты в очередной раз доказали, что именно США являются главным нарушителем спокойствия и разрушителем мира и стабильности", — резюмировал он.