"Подавай в отставку, вор!": Поляков возмутили слова Моравецкого о поддержке Украины
Поляки потребовали отставки Моравецкого после его слов о продолжении военной помощи Киеву
Поляки потребовали отставки премьер-министра Матеуша Моравецкого после его слов в "Твиттере" о том, что необходимо и дальше накачивать Украину оружием, боеприпасами и техникой.
"Уважаемый премьер-министр, прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша? Будет всё хуже и хуже", — написала Ryszarda.
Комментатор призвала власти начать думать не только об украинцах, но и о поляках. А dominik от лица всего народа заявил, что люди не готовы платить 30 миллионов из собственного кармана, намекнув Моравецкому об уголовной ответственности за его деяния: "Вы сядете за это!".
"Кого из поляков это волнует? Нас больше заботит, что НАШИ деньги государство раздает украинцам без оглядки. Вы, наверное, забыли, но эти деньги идут с наших налогов!" — заявил Jan.
При этом Many предложил политику платить Украине со своей зарплаты, а потом указал, что "воры раздают не свои деньги".
"Подавай в отставку, вор!" — не стесняясь, обратился к политику TomCraft.
Однако многие пользователи даже не нашли, чем ответить Моравецкому. Как, например, отметил marian dunaj, у него нет слов "из-за такого бреда".
Кстати, ранее Лайф писал, что власти Польши всё же отказались отдавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшава заказала в США и надеется получить в ближайшее время. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий напомнил, что у Германии и других союзников по НАТО тоже есть эти батареи, хотя под угрозой сейчас находится "скорее польское небо, а не немецкое".
ТАСС / AP / Heikki Saukkomaa