"Подавай в отставку, вор!": Поляков возмутили слова Моравецкого о поддержке Украины

Поляки потребовали отставки премьер-министра Матеуша Моравецкого после его слов в "Твиттере" о том, что необходимо и дальше накачивать Украину оружием, боеприпасами и техникой.

"Уважаемый премьер-министр, прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша? Будет всё хуже и хуже", — написала Ryszarda.

Комментатор призвала власти начать думать не только об украинцах, но и о поляках. А dominik от лица всего народа заявил, что люди не готовы платить 30 миллионов из собственного кармана, намекнув Моравецкому об уголовной ответственности за его деяния: "Вы сядете за это!".

"Кого из поляков это волнует? Нас больше заботит, что НАШИ деньги государство раздает украинцам без оглядки. Вы, наверное, забыли, но эти деньги идут с наших налогов!" — заявил Jan.

При этом Many предложил политику платить Украине со своей зарплаты, а потом указал, что "воры раздают не свои деньги".

"Подавай в отставку, вор!" — не стесняясь, обратился к политику TomCraft.

Однако многие пользователи даже не нашли, чем ответить Моравецкому. Как, например, отметил marian dunaj, у него нет слов "из-за такого бреда".