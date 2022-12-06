Россия напомнит ООН о детях Донбасса, заявил Полянский
Полянский: На заседании СБ ООН по Украине Россия напомнит о детях из Донбасса
На сегодняшнем заседании Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на Украине, Россия напомнит о детях Донбасса. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним", — указал дипломат в телеграм-канале.
Трансляция заседания начнётся в 18:00 по Москве, где будет обсуждаться тема Украины. Полянский убеждён, что представители стран Запада "будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре". По мнению российского дипломата, "эта тема их сейчас очень волнует".
Ранее постоянный представитель России Василий Небензя на этом заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия продолжит снижать военный потенциал Украины в рамках своей военной спецоперации (СВО), пока Киев не займёт реалистичную позицию на переговорах с Москвой.
ТАСС / АР / Seth Wenig