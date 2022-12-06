Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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6 декабря, 06:21

Россия напомнит ООН о детях Донбасса, заявил Полянский

Полянский: На заседании СБ ООН по Украине Россия напомнит о детях из Донбасса

На сегодняшнем заседании Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на Украине, Россия напомнит о детях Донбасса. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним", указал дипломат в телеграм-канале.

Трансляция заседания начнётся в 18:00 по Москве, где будет обсуждаться тема Украины. Полянский убеждён, что представители стран Запада "будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре". По мнению российского дипломата, "эта тема их сейчас очень волнует".

В Тель-Авиве прошла акция в память о детях – жертвах агрессии ВСУ в Донбассе

В Тель-Авиве прошла акция в память о детях – жертвах агрессии ВСУ в Донбассе

Ранее постоянный представитель России Василий Небензя на этом заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия продолжит снижать военный потенциал Украины в рамках своей военной спецоперации (СВО), пока Киев не займёт реалистичную позицию на переговорах с Москвой.

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ТАСС / АР / Seth Wenig

Оксана Попова

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