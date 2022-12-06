Россия напомнит ООН о детях Донбасса, заявил Полянский

На сегодняшнем заседании Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на Украине, Россия напомнит о детях Донбасса. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним", — указал дипломат в телеграм-канале.

Трансляция заседания начнётся в 18:00 по Москве, где будет обсуждаться тема Украины. Полянский убеждён, что представители стран Запада "будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре". По мнению российского дипломата, "эта тема их сейчас очень волнует".