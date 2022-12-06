"Западники созвали": Совбез ООН проведёт заседание по Украине

Совет Безопасности ООН во вторник, 6 декабря, проведёт заседание по ситуации на Украине. Трансляция начнётся в 18:00 по Москве. Об этом сообщили в российском постпредстве.

"6 декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей", — сообщил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Он уверен, что представители стран Запада "будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре". По мнению Полянского, их эта тема сейчас волнует.

"Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним", — добавил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Москва от разговора по ситуации на Украине не уходила, ей всегда есть что сказать, поднять вопросы, "которые доставляют западникам дискомфорт".