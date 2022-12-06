"Западники созвали": Совбез ООН проведёт заседание по Украине
Полянский: Совбез ООН 6 декабря обсудит ситуацию на Украине
Совет Безопасности ООН во вторник, 6 декабря, проведёт заседание по ситуации на Украине. Трансляция начнётся в 18:00 по Москве. Об этом сообщили в российском постпредстве.
"6 декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей", — сообщил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.
Он уверен, что представители стран Запада "будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре". По мнению Полянского, их эта тема сейчас волнует.
"Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним", — добавил российский дипломат.
Он подчеркнул, что Москва от разговора по ситуации на Украине не уходила, ей всегда есть что сказать, поднять вопросы, "которые доставляют западникам дискомфорт".
Ранее постоянный представитель России Василий Небензя на этом заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия продолжит снижать военный потенциал Украины в рамках своей военной спецоперации (СВО), пока Киев не займёт реалистичную позицию на переговорах с Москвой.
UN Photo / Rick Bajornas