Россиянам рассказали, что подешевеет после Нового года

Основываясь на показателях прошлого года, когда падение цен на электронику и бытовую технику после новогодних праздников составило 25%, можно ожидать такого и в этот раз. Об этом заявили в сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace. Там также сравнили стоимость на новогодние украшения и подарки с ноября 2021 по январь 2022 года.

"Падение среднего чека электроники на 25% после Нового года связано с тем, что после повышенного спроса в декабре — ноябре продавцы нивелируют спад в продажах. В январе, как правило, спрос резко снижается — и, чтобы выровнять просадку в своих продажах, продавцы снижают средний чек", — рассказал порталу Ura.ru СЕО сервиса аналитики Дмитрий Ермолаев.

Кроме электроники дешевеют и новогодние аксессуары (–23%), наряды для детей (–16%), ёлочные игрушки, товары для досуга и творчества (–10%).

А вот декабрь — месяц роста цен. Так, ожидается подорожание ёлок. В прошлом году оно составило 159%. Карнавальные костюмы перед Новым годом выросли в цене на 73%, электроника — на 38%, праздничная обувь — на 28%, а средние расходы на празднование — на 15%. Уже в следующем месяце средний чек обычно падает на 7%.