Посол России напомнил канадскому МИДу о масштабах голодомора

МИД Канады вызвал российского посла Олега Степанова в связи с заявлением Посольства РФ, связанным с голодомором на Украине. Несогласие Оттавы с точкой зрения диппредставительства озвучил гендиректор департамента по европейским делам Майкл Бонсер.

"Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад нами был распространён", — приводит ТАСС слова Степанова.



Он подчеркнул, что в свою очередь озвучил позицию России о том, что жертвами голода в 1930-х годах стали не только жители Украинской ССР, но также прочих советских республик. Оттава же придерживается позиции украинской общины, обвиняющей Москву в организации голодомора исключительно на Украине. По оценке Степанова, это тотальное бесчеловечное отрицание исторических фактов. Он заявил, что намерен и впредь "доносить историческую правду в Канаде" вопреки тому, нравится это кому-либо или нет.

