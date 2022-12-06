С детского сада в Чите второй раз за два года сдуло крышу

Со здания детского сада № 117 на улице Онискевича в городе Чите сорвало крышу. Как сообщает местное издание "Чита.ру", это произошло во второй раз за два года.

Упавшая с детского сада кровля. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

"В результате сильного порыва ветра сорвало третью часть кровельного покрытия детского сада. В настоящее время на месте работают представители комитета образования, МЧС и полиции. Пострадавших нет", — цитирует портал пресс-службу комитета образования Читы.

Упавшая с детского сада кровля. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

По утверждению властей, жизни и здоровью детей ничего не угрожает, поэтому сейчас садик работает в штатном режиме. После разбора крыши кровля будет установлена, сообщили там. Как уточняет ГУ МЧС РФ по региону, на месте ЧП работает 56 человек, 6 единиц техники, в том числе непосредственно от ведомства — 20 человек и 5 единиц техники.