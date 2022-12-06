"Народ имеет право знать": В Конгрессе США потребовали отчёта за выделенные Украине деньги
Конгрессмен Грин призвала к аудиту выделенных Украине денег
В США призвали к аудиту средств, выделенных Вашингтоном Украине. Такой меры потребовала конгрессмен Марджори Тейлор Грин.
"Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги", — написала Тейлор Грин в соцсети Twitter.
Американский политик также призвала сделать так, чтобы президент Украины Владимир Зеленский перестал требовать больше денег и оружия, "пока он пытается втянуть Штаты в третью мировую войну".
Ранее конгрессмен Грин, известная по авторству резолюций о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену, заявила, что в Палате представителей Конгресса республиканцы внесли законопроект об аудите расходов, направленных в помощь Украине. За это высказались также десять её однопартийцев.
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