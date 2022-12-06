"Народ имеет право знать": В Конгрессе США потребовали отчёта за выделенные Украине деньги

В США призвали к аудиту средств, выделенных Вашингтоном Украине. Такой меры потребовала конгрессмен Марджори Тейлор Грин.

"Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги", — написала Тейлор Грин в соцсети Twitter.

Американский политик также призвала сделать так, чтобы президент Украины Владимир Зеленский перестал требовать больше денег и оружия, "пока он пытается втянуть Штаты в третью мировую войну".